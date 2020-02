Données financières (EUR) CA 2020 12,0 M EBIT 2020 1,69 M Résultat net 2020 1,47 M Trésorerie 2020 5,34 M Rendement 2020 1,90% PER 2020 14,4x PER 2021 12,1x VE / CA2020 1,31x VE / CA2021 0,79x Capitalisation 21,1 M Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 13,00 € Dernier Cours de Cloture 8,94 € Ecart / Objectif Haut 45,4% Ecart / Objectif Moyen 45,4% Ecart / Objectif Bas 45,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AGRIPOWER 23 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 14.18% 5 910 FIRST SOLAR, INC. -6.25% 5 346 NEOEN -0.49% 2 901 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD --.--% 2 392 WEST HOLDINGS CORPORATION -4.66% 366