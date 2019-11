Agripower, expert de la méthanisation, lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth(R) Paris 0 05/11/2019 | 10:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 5 NOVEMBRE 2019

Prix de l'Offre à Prix Ferme : 6,70 euros par action

: 6,70 euros par action Taille de l'Offre : augmentation de capital d'environ 5 M€ pouvant être portée à un maximum de 5,75 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, cession d'un maximum de 1 M€ par le principal actionnaire de la Société uniquement en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

: augmentation de capital d'environ 5 M€ pouvant être portée à un maximum de 5,75 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, cession d'un maximum de 1 M€ par le principal actionnaire de la Société uniquement en cas d'exercice intégral de la clause d'extension Période de l'Offre : du 5 au 14 novembre 2019 pour l'Offre au public et pour le Placement Global

: du 5 au 14 novembre 2019 pour l'Offre au public et pour le Placement Global Engagements de souscription pour un montant de 3,0 M€

pour un montant de 3,0 M€ Début des négociations sur le marché Euronext Growth ® : le 20 novembre 2019

: le 20 novembre 2019 Titres éligibles aux réductions d'impôt, FCPI, PEA et PEA-PME[1]

La société Agripower France (la « Société » ou « Agripower »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce ce jour le lancement de son introduction en Bourse, en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP).

AGRIPOWER, ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE La société Agripower est spécialisée dans l'intégration de solutions énergétiques destinées au monde agricole. Ses principales activités sont l'étude, la conception, l'installation et la maintenance d'unités de méthanisation pour le compte d'exploitants. Agripower adresse l'ensemble des segments de la méthanisation : la méthanisation collective (regroupement d'agriculteurs, d'industriels de l'agro-alimentaire ou collectivités) pour des unités sur mesure, d'un équivalent puissance de 250 KW à 2 MW ;

la méthanisation individuelle (« à la ferme ») pour des unités standards de 22, 33 et 44 KW fonctionnant uniquement à partir de lisiers. La méthanisation est un procédé basé sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique animale ou végétale (lisiers et autres effluents d'élevage, culture intermédiaire, déchets agroalimentaires et biodéchets), en conditions contrôlées et en l'absence d'oxygène, permettant de produire du biogaz (similaire au gaz naturel). Elle permet ainsi de valoriser des déchets organiques, en produisant une énergie renouvelable et un digestat utilisable comme fertilisant. Agripower évolue dans un contexte sociétal et institutionnel favorable, porté par la nécessité et la volonté d'accélérer le développement des énergies renouvelables en France, à l'instar de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), publiée début 2019. L'objectif majeur de la PPE est de réduire de 40% la consommation d'énergies fossiles d'ici à 2030 et ainsi de faire passer la consommation de biogaz (injecté ou en usage direct) à 7% de la consommation globale française de gaz d'ici à 2030, contre 0,1% aujourd'hui[2]. Eric Lecoq, Président Directeur Général d'Agripower France déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre introduction en bourse. Nous avons l'ambition de jouer un rôle central dans l'essor de la méthanisation en France, domaine dans lequel notre pays a notamment près de 15 ans de retard sur l'Allemagne. La méthanisation est un véritable levier vertueux de la transition agroécologique, qui permet d'accélérer la production d'une énergie plus verte tout en apportant des revenus complémentaires et pérennes à la filière agricole de l'élevage, aujourd'hui fragilisée. Nous avons construit, au cours des dernières années, une offre complète et technologique qui répond parfaitement aux besoins de nos marchés et qui nous permet de remporter de nombreux projets. Notre carnet de commandes au 30 juin 2019 s'élevait ainsi à plus de 33 M€. Cette opération doit nous permettre d'amplifier ce succès et de faire d'Agripower l'un des acteurs français clés de la transition énergétique. »

UN MODÈLE OPÉRATIONNEL DÉJÀ RENTABLE ET À FORT EFFET DE LEVIER Créé en 2012, Agripower est aujourd'hui l'un des leaders de la méthanisation agricole en France, avec 50 unités de méthanisation installées sur la base d'un parc de 588 unités au 30 septembre 2018. Ce succès repose sur une offre différenciante, reconnue pour ses nombreux avantages (rapidité de construction, durabilité dans le temps et besoins réduits de maintenance), grâce en particulier au choix technologique de l'acier inoxydable (en partenariat avec deux fournisseurs européens de matériel de méthanisation), en lieu et place du béton traditionnellement utilisé. Grâce à la pertinence de son offre et portée par une structure interne agile et légère, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 M€ sur l'exercice clos au 30 juin 2019, en croissance de +44% par rapport à l'exercice précédent et généré un résultat d'exploitation de 732,5 K€, soit 10,1% du chiffre d'affaires.

UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LA CROISSANCE : UN CARNET DE COMMANDES DE 33 M€ Agripower est entrée aujourd'hui dans une phase d'accélération forte de son développement commercial. La société s'appuie notamment sur des partenariats commerciaux majeurs avec des coopératives agricoles dans le Grand Ouest et le Nord de la France, un véritable levier pour renforcer la notoriété auprès des exploitants agricoles. Le succès de cette stratégie offensive, concentrée actuellement sur deux régions, est illustré par les nombreux projets remportés récemment, dont 6 unités collectives et plus de 100 unités individuelles. Le Groupe disposait ainsi au 30 juin 2019 d'un carnet de commandes de 33 M€, à réaliser d'ici 2021, soit plus de 4 fois le chiffre d'affaires du dernier exercice. Agripower entend poursuivre activement cette croissance en déployant plus largement son offre dans un marché français à fort potentiel et encore faiblement équipé. Le contexte règlementaire stable et favorable (tarif de rachat garanti, fonds de garantie Bpifrance, l'assouplissement des normes ICPE) et la nécessité de la transition énergétique dynamisent les perspectives de développement du secteur. Agripower souhaite, à ce titre, renforcer encore ses positions concurrentielles sur le Grand Ouest et développer sa présence en France, en particulier dans les régions Haut de France, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie. Cette stratégie passe par la mise en place d'une force commerciale locale dédiée et par le développement de nouveaux partenariats commerciaux. Le Groupe se fixe ainsi comme objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2023 et devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.

EURONEXT GROWTH POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (4,55 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants : 25% pour financer la croissance (BFR) ;

25% pour accroître la force commerciale ;

25% pour renforcer les équipes techniques ;

25% pour enrichir l'offre de la Société.

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS Chef de file-PSI et Teneur de Livre

Conseil et

Listing Sponsor Communication financière Conseil juridique de l'opération Mainfirst EuroLand Corporate Actus Finance & Communication Fieldfisher

Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en bourse d'Agripower sur www.agripower-bourse.com

À PROPOS D'AGRIPOWER Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation. Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés. En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de +44% par rapport à l'exercice 2017-2018.

RELATIONS INVESTISSEURS ACTUS finance & communication Olivier Lambert agripower@actus.fr Tél. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE ACTUS finance & communication Vivien Ferran vferran@actus.fr Tél. 01 53 67 36 34



MODALITÉS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH® PARIS Conformément à la réglementation, le Document d'Information a été enregistré par Euronext en date du 4 novembre 2019 afin d'initier le projet de cotation des actions de la société Agripower France sur le marché Euronext Growth® Paris (voir ci-après le calendrier indicatif de l'opération) sous la forme d'une augmentation de capital d'un maximum de 5,75 M€ (y compris Clause d'Extension) comprenant : une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques ;

un Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels. La présente admission sur le marché Euronext Growth® Paris et l'émission des Actions Offertes ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers, cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 M€, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION Société anonyme à Conseil d'Administration de droit français au capital de 150 000,00 €, soit 1 500 000 actions de 0,10 euro chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION Libellé : AGRIPOWER

Euronext Growth® Paris

Code ISIN : FR0013452281

Mnémonique : ALAGP

ICB Classification : 0583 - Énergie renouvelable

LEI : 969500ORJQVJW46DED41

Éligibilité au PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante1.

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES 6,70 euros par Action Offerte (0,10 euro de valeur nominale et 6,60 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.

MODALITÉS DE L'OFFRE Un maximum de 746 269 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, pouvant être porté à un maximum de 858 208 Actions Nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension (« Actions Nouvelles »),

»), Un nombre maximum de 149 253 actions existantes cédées par le principal actionnaire de la Société, la société LYCE CONSEIL SARL, représentée par Monsieur Eric Lecoq, Président Directeur Général, détenant à la date du Document d'Information, 99,99% des titres de la Société, étant précisé que cette cession ne se fera qu'en cas de réalisation de l'augmentation de capital à 115% (soit y compris la Clause d'Extension) (les « Actions Cédées » et ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).

STRUCTURE DE L'OFFRE La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »). L'Offre porte tant sur : - les Actions Nouvelles à émettre, offertes par la Société ; - un nombre maximum de 149 253 Actions Cédées par la société LYCE CONSEIL SARL uniquement en cas d'exercice total de la Clause d'Extension. Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'Actions Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes avant exercice éventuel de la Clause d'Extension.

MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION Produit de l'émission des Actions Nouvelles Un montant d'environ 5 M€ pouvant être porté à un montant d'environ 5,75 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (sur la base du Prix de l'Offre, soit 6,70 euros). À titre indicatif, un montant d'environ 3,75 M€, en cas de réduction du montant de l'émission à 75% du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 6,70 euros par Action). Produit de la cession des Actions Cédées Environ 1 million d'euros bruts sur la base du prix de l'Offre de 6,70 € par action. La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées par la société LYCE CONSEIL SARL.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTIONS REÇUS VATEL CAPITAL s'est engagé inconditionnellement et irrévocablement à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 3 M€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'il pourrait néanmoins être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels. Sur la base du prix de l'Offre, Cet engagement de souscription représente 60% de l'Offre d'Actions Nouvelles.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION Engagement d'abstention de la société : 180 jours ;

Engagement de conservation, sous réserves de certaines exceptions, de : 180 jours pour : 100% des actions de la société LYCE CONSEIL SARL, dans l'éventualité où la Clause d'Extension ne serait pas exercée en totalité et qu'aucune cession d'Actions Cédées n'interviendrait ; 100% des actions de la société LYCE CONSEIL SARL, à l'exception d'un maximum de 149 253 actions dans l'éventualité où la Clause d'Extension serait exercée en totalité et où la cession d'un maximum de 149 253 Actions Cédées interviendrait ; et 360 jours pour : 80% des actions de la société LYCE CONSEIL SARL, dans l'éventualité où la Clause d'Extension ne serait pas exercée en totalité et qu'aucune cession d'Actions Cédées n'interviendrait ; 80% des actions de la société LYCE CONSEIL SARL, après déduction des Actions Cédées dans l'éventualité où la Clause d'Extension serait exercée en totalité.



CALENDRIER INDICATIF 29/10/2019 Conseil d'Administration décidant des modalités de l'opération 4/11/2019 Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth 5/11/2019 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre

Lancement du site internet « bourse » de la Société : www.agripower-bourse.com

Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information

Ouverture de l'OPF et du Placement Global 14/11/2019 Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 15/11/2019 Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles, le résultat de l'Offre et l'exercice éventuel de la Clause d'Extension

Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre 19/11/2019 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 20/11/2019 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris

Éligibilité de l'offre au PEA et PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante 1 Agripower France annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Agripower peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Agripower France est par ailleurs qualifiée d'Entreprise innovante par Bpifrance.

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext en date du 4 novembre 2019 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de AGRIPOWER FRANCE (3, rue Thomas Edison, 44470 Carquefou), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.agripower-bourse.com).

FACTEURS DE RISQUES Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.

AVERTISSEMENT Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. [1] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. [2] Source : Observatoire du biométhane - www.connaissancedesenergies.org/le-biomethane-en-france-en-chiffres-cles-180410 Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60871-agripower_-20191105-cp-lancement.ipo-resume-di_vdef.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



© 2019 ActusNews 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AGRIPOWER 11:17 Agripower, la méthanisation entre en bourse 10:45 Agripower, expert de la méthanisation, lance son introduction en bourse sur l.. AN 08:45 EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Safran, Casino, Ipsen, Rubis, Teleperf.. 07:40 Agripower France lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth RE 07:40 Agripower annonce une augmentation de capital d’environ 5 m€ pouvant être por.. RE 07:39 La société agripower france lance son introduction en bourse sur le marché eu.. RE