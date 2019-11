Agripower, la méthanisation entre en bourse

Le compartiment des valeurs de croissance de la Bourse de Paris devrait accueillir dans les prochains jours un nouvel acteur de la transition énergétique, la société Agripower, née en 2012 et installée à Carquefou. Cette entreprise de 8 salariés équipe des exploitations agricoles et industrielles en systèmes de méthanisation pour produire du biogaz. Elle se positionne sur un marché important puisque le monde agricole français est notoirement sous-équipé, dixit l'entreprise, qui estime que 2% seulement des exploitations d'élevage sont dotées de tels systèmes. L'Allemagne compte par exemple 8200 unités de méthanisation agricole, contre 426 seulement en France. L'entreprise a installé environ 50 unités.

Une entreprise rentable

Agripower a dégagé un chiffre d'affaires de 7,23 M€ sur son dernier exercice clos le 30 juin 2019, pour une marge d'exploitation de 10,1%, après respectivement 5,01 M€ et 5% un an avant. L'entreprise affiche en revanche un taux d'endettement élevé (193% de gearing) et des capitaux propres négatifs, à cause principalement d'un retraitement comptable lié à la façon dont l'avancement des chantiers était comptabilisée. L'activité du dernier exercice se répartissait entre unités individuelles (3,84 M€), unités collectives (3,12 M€) et SAV (0,07 M€). La trésorerie nette de l'exercice était négative de 1,64 M€, sous l'effet notamment du remboursement d'un emprunt obligataire de 0,8 M€. Le carnet de commandes ressortait à plus de 33 M€ au 30 juin dernier, soit 6 unités collectives et plus de 100 installations individuelles.

Le PDG espère atteindre 40 M€ de revenus en 2023.

5 à 5,75 M€ espérés

Pour alimenter cette croissance, la société a besoin de ressources. Elle prévoit d'utiliser les fonds pour financer son besoin en fonds de roulement, renforcer ses équipes commerciales et techniques et améliorer son offre. Elle espère lever jusqu'à 5,75 M€, à 6,70 EUR l'action. L'offre de base se chiffre à 5 M€, hors clause d’extension, ce qui garantirait un produit net de 4,55 M€ environ.

La vidéo réalisée par la société dans le cadre de l'IPO

L'offre comprend une offre à prix ferme destinée au public, notamment les personnes physiques, et un placement global dédié aux institutionnels. Agripower prévoit d'émettre 746 269 actions nouvelles. Le principal actionnaire de la société, LYCE Conseil (société du PDG Eric Lecoq) pourrait aussi céder jusqu'à 149 253 actions si l'augmentation de capital est réalisée à hauteur de 115% (c’est-à-dire si la clause d'extension est activée). Vatel Capital a pris l'engagement de souscrire 3 M€ en numéraire, montant réduit au prorata des souscriptions. Cet engagement inconditionnel et irrévocable porte donc sur 60% de l'offre de base.

Les actions nouvelles seront négociées à compter du 20 novembre sous l'ISIN FR0013452281 et le mnémonique ALAGP. L'entreprise sera classée dans le segment Energie Renouvelable et est éligible au PEA-PME et labellisée Entreprise innovante.

Le document d'enregistrement d'Agripower est disponible en ligne.