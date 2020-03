Agripower France : Activité au premier semestre 2019-2020 : Chiffre d’affaires à 5,2 M EUR , soit plus de 70% du CA annuel 2018-19 0 03/03/2020 | 18:05 Envoyer par e-mail :

La société Agripower France (« Agripower »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de l'exercice 2019-2020, clos le 31 décembre 2019. CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE : 5,2 M€, SOIT PLUS DE 70% DU CA ANNUEL 2018-19 Sur les six premiers mois de l'exercice, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 M€, en forte croissance par rapport au 1er semestre 2018-2019[1], représentant plus de 70% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent (7,2 M€) en seulement six mois. Pour rappel, depuis l'exercice 2018-19, la reconnaissance du chiffre d'affaires d'Agripower sur les contrats en cours à la fin de chaque exercice est basée sur l'avancement des chantiers et fonction des coûts déjà encourus. Au 1er semestre, Agripower a livré 1 unité collective et 6 unités individuelles. Au 31 décembre 2019, sur 114 projet signés, 14 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 12 unités individuelles) et 100 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie. Depuis sa création, la société a ainsi livré plus de 50 unités de méthanisation en France. UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LA CROISSANCE : UN CARNET DE COMMANDES DE 31,5 M€ Agripower poursuit activement son développement en déployant plus largement son offre dans un marché français à fort potentiel et encore faiblement équipé avec la signature de 15 nouveaux projets (dont 15 unités de méthanisation individuelle) sur les 6 premiers mois pour un montant global de 3,7 M€. Au 31 décembre 2019, la société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 31,5 M€, à réaliser d'ici 2022, soit plus de 4 fois le chiffre d'affaires du dernier exercice. ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL EN COURS Fort du succès de son introduction en bourse en novembre 2019, Agripower a renforcé son organisation avec l'arrivée d'un Directeur Adjoint Finances, Claude Barrot, en charge l'ensemble de la gestion administrative et financière de la société. Eric Lecoq, Président et fondateur, se consacre au développement commercial et au recrutement de commerciaux dans le Grand Ouest. Prochainement, une force de vente locale dédiée sera également recrutée dans les régions Haut de France, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie. Dans un marché où le contexte règlementaire stable et favorable et la nécessité de la transition énergétique dynamisent les perspectives, le groupe met en œuvre les moyens nécessaires avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2023 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France. Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2019/2020 – jeudi 2 avril 2020 Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com À PROPOS D'AGRIPOWER Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation. Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés. En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de +44% par rapport à l'exercice 2017-2018.

[1] La société ne dispose pas de référentiel comparable pour le 1er semestre 2018-2019

2019 AGRIPOWER : annonce le succès de son introduction en Bourse

