Agripower France : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2019-2020

Données financières (EUR) CA 2020 12,0 M EBIT 2020 1,69 M Résultat net 2020 1,47 M Trésorerie 2020 5,34 M Rendement 2020 1,86% PER 2020 14,8x PER 2021 12,4x VE / CA2020 1,35x VE / CA2021 0,82x Capitalisation 21,6 M Graphique AGRIPOWER FRANCE Tendances analyse technique AGRIPOWER FRANCE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 13,00 € Dernier Cours de Cloture 9,15 € Ecart / Objectif Haut 42,1% Ecart / Objectif Moyen 42,1% Ecart / Objectif Bas 42,1% Révisions de BNA Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AGRIPOWER FRANCE -10.29% 23 VESTAS WIND SYSTEMS A/S -17.32% 15 917 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 0.00% 10 252 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. -1.25% 5 304 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED -1.35% 4 577 SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. -19.06% 4 031