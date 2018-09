AgroGeneration : récolte affectée par une météo difficile

10/09/2018 | 10:57

Dans un point intermédiaire sur sa récolte 2018, AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, indique avoir cultivé comme prévu plus de 50.000 hectares de récoltes précoces (blé, orge et colza), en hausse de 30% par rapport à l'an dernier.



Cependant, en raison de la sécheresse de la fin du printemps et d'épisodes de pluies fréquents en juillet, le groupe prévient que la baisse des tonnages et de la qualité des cultures précoces affectera sa performance pour un montant estimé de neuf millions d'euros.



Si les récoltes tardives (tournesol et maïs) ont démarré dans de bonnes conditions, AgroGeneration estime qu'il sera difficile de compenser pleinement cet impact négatif et d'atteindre en 2018 son objectif de retour aux performances des années précédentes.



