AgroGeneration : suspension du programme d'ORNANE

28/11/2018 | 09:33

AgroGeneration a annoncé mardi soir la suspension de son financement avec High Growth Opportunities Securitization Fund, avant le tirage de la nouvelle tranche optionnelle qui était fixée en ce 28 novembre.



Le producteur de céréales et oléagineux explique avoir évalué l'impact sur son cours de bourse du programme par rapport à ses besoins actuels en fonds de roulement et décidé en conséquence de suspendre ce programme de financement par voie d'ORNANE.



En conséquence, le calendrier de tirage prévu n'est plus applicable et aucune tranche optionnelle automatique de 640.000 euros ne sera tirée. Si ce programme venait à être poursuivi, le groupe publierait préalablement un nouveau communiqué.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.