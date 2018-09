Agrogeneration : Point intermédiaire sur la récolte 2018

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, a finalisé ses récoltes de blé, orge et colza et publie ses dernières estimations.

Estimations de production pour les récoltes précoces (au 4 septembre 2018) :

2017 2018 Récoltes Hectares Production (tonnes) Rendement (t/ha) Hectares Production (tonnes) Rendement (t/ha) Blé 29 640 152 663 5,2 38 878 142 942 3,7 Orge 8 569 33 948 4,0 7 427 26 192 3,5 Colza 4 086 10 472 2,6 6 687 16 956 2,5 TOTAL 42 295 197 083 52 992 186 090

Le Groupe a cultivé comme prévu plus de 50 000 hectares de récoltes précoces (blé, orge et colza), en hausse de +30% par rapport à l'an dernier.

Cependant, les conditions climatiques en Ukraine de ces quatre derniers mois ont été particulièrement difficiles pour ces cultures.

Tout d'abord, l'Ukraine a souffert d'une importante sécheresse à la fin du printemps, en particulier dans l'Est du pays. Bien que la performance d'AgroGeneration reste au-dessus des rendements moyens ukrainiens, les rendements des cultures, en particulier du blé, ont été particulièrement touchés.

Comparaison des rendements bruts (statistiques nationales au 4 Septembre 2018) :

Récoltes AGG vs. Ukraine Blé +1% Orge +27% Colza +10%

Ensuite, les épisodes de pluies fréquentes en juillet ont affecté la qualité des cultures de blé et d'orge ce qui entravera la capacité d'AgroGeneration à profiter pleinement de la remontée du prix des céréales.

En conséquence, la baisse couplée des tonnages et de la qualité de ces cultures précoces affectera la performance du groupe pour un montant estimé de 9 M€. Alors que les récoltes tardives (tournesol et maïs) ont démarré dans de bonnes conditions, le Groupe estime qu'il sera difficile de compenser pleinement cet impact négatif et d'atteindre en 2018 son objectif de retour aux performances des années précédentes.

A noter que cet été, European High Growth Opportunities a investi dans AgroGeneration comme prévu 3 M€ en ORNANE, offrant au Groupe la flexibilité financière additionnelle nécessaire.

Prochain communiqué : Publication des résultats semestriels le 9 octobre 2018

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 110 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.

