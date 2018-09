Agrogeneration : Invest Securities abaisse sa cible

14/09/2018 | 15:01

Invest Securities maintient son opinion 'achat', mais réduit son objectif de cours de 0,59 à 0,50 euro sur Agrogeneration, après des conditions climatiques défavorables qui pèsent sur les récoltes précoces de la société agricole.



'La sécheresse a pénalisé les rendements tandis que des pluies en juillet affectent leur qualité. La hausse des cours des matières premières agricoles ne pourra donc pas pleinement leur bénéficier', rappelle-t-il.



Au lieu de revenir au niveau de celui de 2016, l'EBITDA va ainsi rester proche de celui de 2017, ce qui modifie les prévisions 2018 et 2019 du bureau d'études, les investissements prévus étant décalés dans le temps.



