Agta Record : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2019

Données financières (EUR) CA 2019 390 M EBIT 2019 52,0 M Résultat net 2019 40,9 M Trésorerie 2019 104 M Rendement 2019 1,61% PER 2019 22,2x PER 2020 21,1x VE / CA2019 2,07x VE / CA2020 1,92x Capitalisation 911 M Graphique AGTA RECORD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AGTA RECORD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 70,0 € Dernier Cours de Cloture 68,5 € Ecart / Objectif Haut 2,19% Ecart / Objectif Moyen 2,19% Ecart / Objectif Bas 2,19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stefan Riva Group Chief Executive Officer Hubert Jouffroy Chairman Raymund Scheffrahn Chief Financial Officer Franz Eigl Head-Supply Chain, Research & Development Peter Altorfer Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AGTA RECORD 7.87% 1 031 JELD-WEN HOLDING INC 49.40% 2 139 MASONITE INTERNATIONAL CORP 17.51% 1 325 PATRICK INDUSTRIES, INC. 66.13% 1 173 PGT INNOVATIONS INC 3.66% 976 ARBONIA AG 19.63% 919