agta record : hausse d'un tiers des bénéfices au 1er semestre

10/09/2018 | 08:53

agta record affiche au titre du premier semestre 2018 un résultat net en hausse de 31,3% à 13,4 millions d'euros et un résultat opérationnel en augmentation de 37,6% à 18,3 millions, avec la concrétisation de l'impact des réorganisations.



La société a bénéficié d'une amélioration de sa marge brute (+0,9 point) à 74,3%, due à la forte progression de la maintenance et aux augmentations de tarifs pratiquées, et d'une croissance du chiffre d'affaires à 178,6 millions (+4,7% à taux de change constants).



Pour l'ensemble de son exercice 2018, le fournisseur helvétique de portes automatiques piétonnes et industrielles confirme sa prévision de croissance du chiffre d'affaires de 3 à 4% à taux de change constants.



