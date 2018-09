Agta Record : Oddo relève son objectif après les résultats

10/09/2018 | 10:05

Agta Record a publié des résultats supérieurs aux attentes d'Oddo sur le 1er semestre 2018. Suite à cette publication, le bureau d'analyses relève son objectif à 70 E (contre 65 E) et reste sur une recommandation Neutre.



Oddo souligne que le résultat opérationnel, supérieur à leur attente, est en amélioration à 18.3 ME soit une MOP de 10.2% (contre 8.8%e) en hausse sensible de +260pb.



' Le carnet de commandes en hausse de 7.4% au T2 (à taux de change constants) laisse augurer un bon niveau de croissance organique sur le reste de l'année. Le management reste confiant sur la fin d'année 2018 et confirme ses objectifs pour l'exercice en cours à savoir une croissance du CA de 3-4% à taux de change constants ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Nous attendons donc un CA de 376 MEe en croissance de 2.4% (+4% lfl) et un ROC de 50.5 ME (contre 48 ME auparavant) soit une MOC de 13.4% (contre 12.8% auparavant) en hausse de 90pb ' rajoute le bureau d'analyses.



