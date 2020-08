Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les actionnaires majoritaires d'agta record et Assa Abloy, actionnaire à hauteur de 39% d'agta record ag, ont été autorisés par la Commission européenne à finaliser la transaction annoncée le 6 mars 2019. Le prix d'acquisition pour le bloc de 54% détenu par Agta Finance s'élève à environ 506 millions d'euros, soit un prix ajusté par transparence de 70,54 euros par action agta record. La transaction devrait être réalisée ce mois-ci.Comme précédemment annoncé, Assa Abloy et agta record ont conclu avec le groupe italien Faac des accords de cession de certaines activités d'agta record et d'Assa Abloy, conformément aux engagements pris afin de répondre aux exigences de la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre de cette transaction.A la suite de cette acquisition, Assa Abloy détiendra environ 93% du capital social et des droits de vote d'agta record. Immédiatement après la réalisation de l'acquisition, Assa Abloy déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions agta record cotées sur Euronext Paris non encore détenues par Assa Abloy à un prix ajusté de 70,54 euros par action agta record, sous réserve de la décision de conformité préalable de l'AMF sur l'offre publique.Immédiatement après la finalisation de la cession, agta record déposera une demande de radiation de ses actions d'Euronext Paris. Sous réserve de l'acceptation de la demande de radiation par le Board d'Euronext Paris, la radiation interviendra rapidement à l'issue de la clôture de l'offre.