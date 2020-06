recordyour global partner for entrance solutions

agta record cède cinq activités dans le cadre de la transaction avec ASSA ABLOY

Communiqué de presse : Fehraltorf, le 29 Juin 2020

agta record et ASSA ABLOY ont conclu des accords fermes avec le groupe italien FAAC qui portent sur la vente de certaines activités d'agta record et d'ASSA ABLOY. Ces ces-sions font partie des engagements permettant de lever les conditions requises en matière de concurrence soulevées par la Commission européenne dans le cadre de l'acquisition de la majorité d'agta record par ASSA ABLOY. Les cessions concernent les activités d'agta record aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie et en Slovénie ainsi que l'activité de portes coulis-santes rapides d'agta record située en France. Par ailleurs, ASSA ABLOY cède ses activités de portes piétonnes automatiques en France et au Royaume-Uni.

Les activités cédées ont représenté, en 2019, un chiffre d'affaires cumulé d'environ 93 mil-lions d'euros, soit 20% environ du chiffre d'affaires d'agta record. Le montant total de ces cessions s'élève à 100 millions d'euros sur une base en numéraire et sans endettement.

Ces cessions sont soumises aux conditions suspensives usuelles et devraient être achevées au troisième trimestre 2020. L'acquisition de la majorité d'agta record devrait ainsi être fina-lisée en juillet 2020 une fois que toutes les conditions suspensives et les exigences de la Commission européenne auront été satisfaites. Des informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne la finalisation de l'acquisition de la majorité d'agta record par ASSA ABLOY et le projet d'offre publique d'achat qui sera soumise à l'AMF et déposée par ASSA ABLOY sur les actions agta record restantes, seront communiquées dès que possible.

A propos d'agta record

Positionné comme l'un des acteurs majeurs sur le marché mondial des portes automatiques piétonnes et industrielles, agta record s'appuie sur des savoir-faire technologiques et commerciaux intégrés. La concep-tion, la production, la commercialisation, l'installation et la maintenance d'une large gamme de portes auto-matiques sont les multiples domaines d'expertises du groupe. Basé en Suisse, agta record couvre tout le monde et est présente avec des filiales dans 17 pays. agta record est coté sur Euronext Paris Compartiment B - Valeurs zone internationale, ISIN : CH0008853209

Contacts agta record SA - Hubert Jouffroy - Président du Conseil d'Administration - Tél : +33 6 07 44 56 12 mail :info@record.group- web : www.record.group

record.group

agta record SA - Allmendstrasse 24 - 8320 Fehraltorf - Suisse mail :info@record.group- web : www.record.group

your global partner for entrance solutions