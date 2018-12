Ahlsell AB (publ) : CVC Capital Partners lance une OPA sur la société suédoise Ahlsell

La société de capital-investissement CVC Capital Partners, déjà le principal actionnaire d'Ahlsell avec une participation de 25 %, a déclaré mardi qu'elle offrait 55 couronnes par action en espèces, soit une prime de 32,5 % par rapport au cours de clôture d'Ahlsell lundi.



CVC, qui présente l'offre par l'intermédiaire de Quimper AB, une entité détenue par CVC, a déclaré qu'elle n'augmenterait pas son offre.



Ahlsell a indiqué qu'elle donnerait un avis sur l'offre au plus tard deux semaines avant l'expiration du délai d'acceptation. Ses actions ont bondi de 31 % à l'ouverture du marché suédois.

CVC a acheté Ahlsell en 2012 et l'a cotée en bourse il y a deux ans, mais - avant le bond de mardi - elle se négociait en dessous du prix d'introduction en bourse.

"Notre expérience et notre histoire avec l'entreprise nous permettent de l'aider à poursuivre sa croissance dans ses principaux segments et secteurs d'activité, en offrant des services de qualité supérieure et de la valeur à toutes les parties prenantes ", a déclaré Søren Vestergaard-Poulsen, associé directeur chez CVC, dans un communiqué.



"Nous sommes impatients de continuer à travailler avec l'équipe de direction d'Ahlsell et de poursuivre le développement de l'entreprise en tant qu'entité privée."

CVC a déclaré qu'Ahlsell avait de solides antécédents, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, mais a fait remarquer qu'Ahlsell pourrait passer à une autre phase de son cycle économique et économique, avec des perspectives moins favorables pour la construction et l'activité industrielle, et une incertitude liée aux marchés intérieurs et mondiaux en général.

Les actions d'Ahlsell avaient chuté de 21 % en 2018 au cours de clôture de lundi.