Ahlsell publ : CVC veut racheter le suédois Ahlsell avec une offre d'2,3 milliards d'euros

Dans un communiqué, CVC, déjà le premier actionnaire d'Ahlsell avec une part de 25%, précise proposer 55 couronnes par action en numéraire, soit une prime de 32,5% par rapport au cours de clôture de lundi, l'offre valorisant l'entreprise à quelque 24 milliards de couronnes (2,3 milliards d'euros).

Vers 09h20 GMT, le titre Ahlsell s'envolait de 30,24% à 54,05 couronnes, se rapprochant du prix proposé par CVC, qui a noté qu'il n'augmenterait pas son offre.

Le fonds avait acheté Ahlsell en 2012 pour 1,8 milliard d'euros, puis avait mis l'entreprise sur le marché en 2016. Ceci étant dit, avant le bond de la valeur enregistrée ce mardi, elle évoluait en dessous du prix de l'IPO de 46 couronnes.

Ahlsell a déclaré qu'elle donnerait son avis au sujet de l'offre d'ici deux semaines au plus tard, avant expiration de la proposition de CVC.

"Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec l'équipe de direction actuelle d'Ahlsell et de continuer à développer l'entreprise en la sortant de la Bourse", déclare Soren Vestergaard-Poulsen, directeur général chez CVC, cité dans un communiqué.

CVC ajoute qu'Ahlsell a toujours affiché de solides performances, qu'elle soit cotée ou non, tout en soulignant que l'entreprise allait peut-être entrer dans une autre phase avec de moins bonnes perspectives dans le secteurs de l'industrie et de la construction et des incertitudes aussi bien sur son marché domestique qu'à l'international.

