Ahold Delhaize : Invest Securities reste à 'achat'

16/04/2019 | 09:20

Tout en ajustant son objectif de cours de 24,3 à 24 euros, Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Ahold Delhaize, jugeant que le groupe de distribution alimentaire 'a conduit une fusion qui tient ses promesses'.



Le bureau d'études met en avant 'l'optimisation de la génération de cash (free cash-flow à plus de deux milliards d'euros) démultipliée par la masse des synergies dégagées sans surcoût majeur en termes de coûts ou d'investissements'.



'Ahold Delhaize a les moyens de se relancer compte tenu des opportunités de croissance externe que la distribution américaine recèle, même si les investisseurs préféreraient des buy-out sans discernement', ajoute l'analyste.



