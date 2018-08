AHOLD DELHAIZE : a fait mieux que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ahold Delhaize a fait état d'une croissance de 15,3% (+20% à changes constants) de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 416 millions d'euros. Son bénéfice opérationnel sous-jacent a reculé de 2% (+2,3% à changes constants) pour atteindre 616 millions. Il a représenté 4% (+0,1 point) d'un chiffre d'affaires trimestriel de 15,53 milliards d'euros. Les ventes d'Ahold Delhaize ont reculé de 3,7%. A changes constants, elles ont augmenté de 0,9%. Le consensus tablait sur 614 millions d'euros de résultat opérationnel sous-jacent, une marge de 4% et 15,47 milliards d'euros de ventes.Au deuxième trimestre, Ahold Delhaize a réalisé 99 millions d'euros de synergies et vise toujours 420 millions d'euros cette année et 750 millions d'ici 2019. Sur ce montant, 250 millions seront réinvestis. Son free cash flow a bondi de plus de 73% à 693 millions.