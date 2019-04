Ahold Delhaize : La valeur du jour en Europe - AHOLD DELHAIZE avertit sur sa marge en 2019, le titre en repli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ahold Delhaize cède 4,21% à 21,10 euros en Bourse, après avoir averti sur sa marge opérationnelle ajustée 2019 en raison de grèves aux Etats-Unis. Celles-ci ont touché, depuis le 11 avril dernier, 246 des 415 magasins de Stop & Shop et ont duré 11 jours. L’impact sur le résultat d'exploitation devrait être de 90 et 110 millions de dollars estime l'entreprise néerlandaise. En conséquence, sa marge opérationnelle ajustée pour 2019 sera légèrement inférieure à celle de 2018.En outre, le pourcentage de croissance du résultat opérationnel par action en 2019 est révisé, passant d'une croissance élevée à un chiffre, à une croissance faible à un chiffre.Toutefois, le cash flow libre du groupe restera inchangé à environ 1,8 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année, estime le groupe.Ahold Delhaize a également indiqué avoir conclu un accord avec cinq entités locales, ce qui permet à 31 000 associés de Stop & Shop d'avoir repris le travail lundi."Je suis heureux que la direction de Stop & Shop et les cinq syndicats locaux soient parvenus à un contrat équitable et responsable dans lequel tous les associés de Stop & Shop se voient offrir des augmentations de salaire, les associés éligibles ont maintenu une excellente couverture santé et les associés éligibles bénéficient de prestations de retraite à prestations définies", a déclaré Frans Muller, CEO de Ahold Delhaize.Le groupe a ajouté, que les résultats financiers du premier trimestre, qui seront publiés le 8 mai 2019, ne sont pas affectés et sont conformes aux attentes.Toutefois, ces grèves devraient pénaliser le groupe au second trimestre selon Bernstein, qui dégrade son opinion de Superformance à Performance de marché et maintient son objectif de cours de 25,20 euros." Après 12 jours de grève, nous estimons un impact de -132 points de base sur le chiffre d'affaires comparable aux Etats-Unis au deuxième trimestre, un impact de -19 millions d'euros sur l'EBIT et un impact de -0,78% sur le BPA de l'exercice ", a commenté le bureau d'analyses.