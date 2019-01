Ahold Delhaize : La valeur du jour en Europe - AHOLD DELHAIZE grimpe après ses trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ahold Delhaize grimpe de 2,65% à 23,05 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 16,5 milliards d'euros, en hausse de 3% à taux de change constants. Le distributeur belgo-néerlandais a profité de la dynamique de ses ventes en ligne, en hausse de 23,5% à taux de change constants. Dans ce cadre, le groupe anticipe désormais pour l’ensemble de l’exercice un bénéfice par action dans le haut de la fourchette précédemment annoncée, de 1,50 à 1,60 euro par action.Dans le détail, au quatrième trimestre, les Etats-Unis affichent une croissance du chiffre d'affaires, hors essence, de 2,7% à données comparables. La croissance des ventes en ligne s'est quant à elle accélérée pour atteindre 12,1% à taux de change constants." Nos initiatives dans le commerce électronique alimentaire portent leurs fruits, et ce dans chaque marque. Food Lion a continué à bénéficier du déploiement du programme "Easy, Fresh and Affordable", désormais déployé dans 70% de ses magasins ", a précisé le groupe.Aux Pays-Bas, Ahold Delhaize enregistre une solide performance avec une croissance du chiffre d'affaires de 3,3 % en comparable. Par ailleurs, Bol.com a enregistré une croissance de 32,3% de son chiffre d'affaires net en ligne, soit 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires net sur l'année 2018.En Belgique, la mise en œuvre des plans stratégiques s'est traduite par une croissance du chiffre d'affaires de 3% en comparable au dernier trimestre. Enfin, en Europe centrale et du Sud-Est, le chiffre d'affaires a progressé de 2,0% en comparable, hors essence.Au final, sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires atteint 62,8 milliards d'euros, en hausse de 2,5% à taux de change constants.