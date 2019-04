Ahold Delhaize : abaissement d'objectifs après des grèves

23/04/2019 | 10:17

Ahold Delhaize lâche 4,6% à Amsterdam, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais -mais fortement implanté aux Etats-Unis- ayant modifié ses objectifs annuels en raison de grèves qui ont affecté son enseigne américaine Stop & Shop.



Le groupe précise que ces grèves, qui ont démarré le 11 avril et ont duré 11 jours, ont affecté 246 des 415 magasins Stop & Shop. Un accord de principe provisoire a toutefois été trouvé pour sortir de ce conflit en Nouvelle-Angleterre.



Néanmoins, Ahold Delhaize s'attend désormais à ce que sa marge opérationnelle sous-jacente de 2019 soit légèrement inférieure à celle de 2018, ainsi qu'à une hausse 'dans le bas de la plage à un chiffre' de son BPA sous-jacent, et non plus 'dans le haut'.



