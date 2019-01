Ahold Delhaize : acquisition de 32 supermarchés King Kullen

04/01/2019 | 17:51

Le groupe Ahold Delhaize annonce ce jour que sa filiale Stop & Shop a fait l'acquisition de King Kullen Grocery, dans le cadre de la stratégie de développement de cette marque sur Long Island, à New York.



Cette acquisition comprend notamment 32 supermarchés, cinq magasins 'Wild by Nature' et l'utilisation de bureaux à New York.



La finalisation de cette opération est attendue pendant le premier trimestre 2019.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.