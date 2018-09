Ahold Delhaize : chute sur une dégradation d'analyste

14/09/2018 | 15:53

Ahold Delhaize chute de 5% à Amsterdam dans le sillage d'une dégradation de conseil chez UBS de 'neutre' à 'vente' sur le titre du distributeur alimentaire, en visant un objectif de cours à 12 mois ramené de 20 à 18 euros.



Les analystes redoutent que le consensus sur la valeur ne soit menacé 'alors que les contrariétés s'accumulent', surtout aux Etats-Unis où Walmart se montre offensif, les supermarchés 'discount' prennent de la vitesse et l'essor des ventes en ligne se poursuit.



D'ailleurs, les ventes à données comparables d'Ahold USA se tassent depuis le début de l'année et sont jugées 'médiocres' par le bureau d'études, et ce malgré les baisses de prix de 150 millions mises en place voilà un an.



