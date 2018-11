Ahold Delhaize : hausse de 26% du bénéfice net trimestriel

07/11/2018 | 09:38

Ahold Delhaize publie un bénéfice net en hausse de 26,7% à 459 millions d'euros (+26% à taux de changes constants) et une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,2 point à 4,1%, au titre du troisième trimestre.



A 15,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du distributeur alimentaire belgo-néerlandais -fortement implanté aux Etats-Unis- s'est accru de 3,6% à taux de changes constants, tiré par des ventes en ligne en progression de 27,6%.



Affichant un free cash-flow vigoureux de 538 millions d'euros sur la période, en hausse de 112 millions, Ahold Delhaize l'anticipe désormais à au moins deux milliards cette année, dépassant ainsi son estimation précédente qui état de 1,9 milliard.



