Ahold Delhaize : les actionnaires approuvent le dividende

11/04/2019 | 12:40

Les actionnaires du groupe néerlandais Ahold Delhaize ont approuvé mercredi le dividende 2018, d'un montant de 0,70 euro par action ordinaire.



Celui-ci sera à verser le 25 avril.



Ahold Delhaize par ailleurs indiqué que les actionnaires avaient adopté toutes les autres propositions à l'ordre du jour, y compris la nomination de Katie Doyle, spécialiste de la santé et du bien-être, et Peter Agnefjall, ancien dirigeant de IKEA, en tant que membres de son conseil de surveillance.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.