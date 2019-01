Ahold Delhaize : nomination d'un directeur numérique

08/01/2019 | 08:59

Ahold Delhaize annonce la nomination de Farhan Siddiqi comme directeur numérique (chief digital officer) et membre du comité exécutif, nomination qui prendra effet à partir du 28 janvier prochain.



Dans ces fonctions, Farhan Siddiqi conduira la transformation numérique et l'innovation pour l'ensemble des marques locales du groupe de distribution, se concentrant sur la fidélité, l'analytique de données et la personnalisation.



Avant de rejoindre le Belgo-Néerlandais, il occupait le même poste chez la chaine de restauration rapide McDonalds. Il a aussi exercé des fonctions dirigeantes clés chez Bank of America, Target et General Electric.



