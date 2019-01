Ahold Delhaize : nouvelle CEO pour Albert Heijn

23/01/2019 | 09:31

En marge de la présentation de son chiffre d'affaires annuel, le distributeur belgo-néerlandais Ahold Delhaize annonce la nomination de Marit van Egmond comme président de marque et directeur général (CEO) d'Albert Heijn à partir du 1er février.



Disposant de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et actuellement vice-présidente exécutive commerce chez Albert Heijn, Marit van Egmond succédera de Wouter Kolk, qui se concentra pleinement sur sa charge de CEO d'Ahold Delhaize Europe et Indonésie.



