Ahold Delhaize : objectifs fixés à horizon 2021

13/11/2018 | 13:54

A l'occasion de sa journée investisseurs à New York, Ahold Delhaize affiche ses ambitions pour les trois prochaines années, dont un free cash-flow de l'ordre de deux milliards d'euros par an entre 2019 et 2021.



Il prévoit sur cette période une progression de ses ventes en comparable et des gains de parts de marché, avec un doublement des ventes en ligne pour atteindre environ sept milliards d'euros en 2021, ainsi que des économies de coûts cumulées de 1,8 milliard.



Pour l'année 2019, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais vise une croissance 'dans le haut de la plage à un chiffre' de son BPA pour une marge groupe stable, tout en rachetant pour un milliard d'euros de ses propres actions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.