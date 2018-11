Ahold Delhaize : offre de rachat d'obligations seniors

19/11/2018 | 13:58

Ahold Delhaize annonce qu'il va lancer une offre de rachat pour des obligations seniors à 5,7% et à échéance 2040, des titres émis originellement par Delhaize avant la fusion, pour un montant allant jusqu'à 350 millions de dollars.



Le groupe de distribution alimentaire belgo-néerlandais explique que cette opération, qui devrait se terminer pour l'heure le 17 décembre prochain, vise à gérer sa dette de façon proactive et à réduire ses frais financiers actuels.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.