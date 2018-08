Ahold Delhaize : pénalisé par des propos de broker

07/08/2018 | 13:45

Ahold Delhaize lâche 3% à Amsterdam, sur fond de propos négatifs de Berenberg qui entame une couverture du titre du distributeur alimentaire belgo-néerlandais avec une recommandation 'vente' et un objectif de cours de 18,2 euros.



Selon le broker, 'le groupe a sévèrement sous-investi aux Etats-Unis (environ 60% de ses profits) avec des prix, des standards de magasins et une satisfaction clients significativement derrière ses pairs, alors même que la compétition s'accélère à un rythme sans précédent'.



