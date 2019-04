Ahold Delhaize : rachats d'actions toujours limités

02/04/2019 | 09:25

Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté 252.500 de ses propres actions au cours de la semaine dernière (soit à peine plus que la précédente), à un prix moyen de 23,62 euros par action, représentant un montant total déboursé de six millions d'euros.



Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent un peu plus de 13,7 millions d'actions pour un montant total de 311,8 millions d'euros.



