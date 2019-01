Ahold Delhaize : relèvement de l'objectif du BPA annuel

23/01/2019 | 08:47

Ahold Delhaize déclare s'attendre pour 2018 à un BPA sous-jacent des opérations poursuivies à la borne haute de sa fourchette cible précédente, qui allait de 1,50 à 1,60 euro, et à un free cash-flow de plus de deux milliards d'euros.



Sur l'ensemble de l'année passée, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais -fortement implanté aux Etats-Unis- affiche un chiffre d'affaires de 62,8 milliards d'euros, en croissance de 2,5% à taux de changes constants.



A 16,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe sur le seul quatrième trimestre s'est accru de 3% à taux de changes constants, dont une progression aux Etats-Unis de 2,7% en données comparables et hors essence.



