Ahold Delhaize : salué pour son relèvement d'objectifs

23/01/2019 | 15:59

Ahold Delhaize grimpe de 3,3% après avoir indiqué s'attendre pour 2018 à un BPA sous-jacent des opérations poursuivies à la borne haute de sa fourchette cible précédente, qui allait de 1,50 à 1,60 euro, et à un free cash-flow de plus de deux milliards d'euros.



'Le relèvement de la guidance de FCF est, bien sûr, une excellente nouvelle pour les actionnaires', réagit Oddo BHF, qui note aussi des ventes du distributeur alimentaire légèrement au-dessus des attentes au titre quatrième trimestre 2018.



'En dépit d'une très belle performance boursière en 2018 (+20% en absolu contre -11% pour le Stoxx Europe 600/Retail), la valorisation d'Ahold Delhaize reste attractive', juge le bureau d'études, qui confirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours de 25 euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.