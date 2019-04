Point marchés-Séance calme en Europe, l'impasse sur le Brexit pèse sur le sterling

(Répétition avec correction officielle de Berenberg sur Atos, actualisation des cours) * L'Europe évolue sans tendance au lendemain d'une belle progression * Vallourec en hausse, Société générale passe à l'achat * Réunion dans la journée du gouvernement britannique sur le Brexit par Laetitia Volga PARIS, 2 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes se stabilisent mardi au lendemain d'un séance marquée par un net rebond grâce à l'amélioration perçue du contexte macro-économique et des relations commerciales entre Chinois et Américains. À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,07% à 5.409,31 points vers 09h25 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,07%. A Londres, le FTSE 100 progresse de 0,48%, profitant d'un nouvel accès de faiblesse de la livre sterling sur fond d'incertitudes sur le Brexit. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% tandis que le Stoxx 600 est quasi-stable (-0,01%). Les places européennes ont terminé lundi en net rebond à la faveur notamment des statistiques meilleures que prévu dans le secteur manufacturier en Chine et aux Etats-Unis, qui ont apaisé les craintes d'un ralentissement plus prononcé que prévu de la croissance économique mondiale. A ces données macro-économiques rassurantes, les signes d'avancées dans les négociations commerciales entre les deux puissances économiques mondiales, que Washington a qualifié de "sincères et constructives", ont contribué à nourrir l'optimisme des investisseurs. Les discussions devraient reprendre dans les prochains jours avec la visite du vice-Premier ministre chinois Liu He à Washington. VALEURS En Bourse, ce sont essentiellement des changements de recommandations qui animent la séance parisienne: Pernod Ricard signe la plus forte hausse du CAC (+1,64%), Barclays ayant entamé la couverture à "surpondérer" dans une note sectorielle. Vallourec grimpe de 4,82% grâce à un relèvement de deux crans du conseil de Société générale à l'achat. A l'inverse, Atos recule de 2,27% alors que Berenberg a placé sa recommandation sur la valeur sous revue. La banque allemande avait précédemment annoncé avoir dégradé à "vendre" contre "conserver" mais est officiellement revenue sur cette dégradation en raison "d'une erreur dans notre approche de valorisation publiée plus tôt". Ailleurs en Europe, Rolls-Royce cède 1,9% après avoir perdu 2,7% dans le début des échanges. Singapour Airlines a annoncé mardi avoir immobilisé deux Boeing 787-10 équipés par le motoriste britannique de Trent 1000 TEN après avoir constaté une détérioration prématurée des pales. Ahold Delhaize perd 1,29% en Bourse d'Amsterdam après l'annonce par Amazon d'une baisse des prix dans ses enseignes Whole Foods aux Etats-Unis. Dans l'actualité des fusions et acquisitions, Latécoère avance de 11,66% après l'annonce d'un accord de rachat sur 26% du capital de l'équipementier aéronautique par le fonds d'investissement Searchlight Capital Partners. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini quasiment inchangée mardi, après avoir touché à l'ouverture un plus haut d'un mois grâce à la progression des valeurs financières qui ont tiré profit de la montée des rendements obligataires américains après des statistiques encourageantes aux Etats-Unis. Les places chinoises ont également réduit, voire effacé, leurs gains en fin de séance : la Bourse de Shanghai a clôturé sur un gain de 0,2% et le CSI des grandes capitalisations a terminé en baisse de 0,1%. A WALL STREET La Bourse de New York a entamé le deuxième trimestre sur une note positive lundi, gagnée par l'optimisme concernant le commerce entre les Etats-Unis et la Chine et des indicateurs américains et chinois positifs. Les trois grands indices new-yorkais ont pris entre 1,16% et 1,3%. Les valeurs les plus sensibles à la Chine se sont distinguées à l'image d'AMD (+3,29%), Micron Technology (+2,23%) ou encore Boeing (+2,74%) et Caterpillar (+3,51%), plus forte hausse du Dow Jones. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries à dix ans abandonne deux points de base sous 2,48%, après avoir nettement rebondi la veille. Il est remonté lundi jusqu'à 2,508% encouragé par des indicateurs américains supérieurs aux attentes, après un plus bas depuis fin 2017 touché jeudi à 2,34%. Dans le même temps, le rendement des emprunts d'Etat américains à trois mois se stabilise à 2,436%, après une semaine d'inversion de la courbe avec le 10 ans américain interprétée comme un risque de récession aux Etats-Unis. En Europe, le 10 ans allemand recule modestement, à -0,035%. CHANGES Le dollar progresse légèrement, proche d'un plus haut de trois semaines face à un panier de devises de référence. L'euro recule parallèlement sur le seuil de 1,12 dollar. La livre sterling, qui évolue au gré des développements sur le Brexit, recule d'environ 0,3% face au dollar et à l'euro. Les députés britanniques n'ont trouvé lundi aucune alternative à l'accord que Theresa May a conclu en novembre avec Bruxelles, perpétuant l'incertitude dans ce dossier épineux. L'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord prend chaque jour un peu plus d'épaisseur, a déploré le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier. 