Ahold Delhaize : Invest Securities remonte sa cible

14/11/2018 | 11:51

Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours ajusté de 22,6 à 24,3 euros, 'fort du soutien d'un momentum de croissance plutôt rare dans un secteur qui cumule toujours les handicaps'.



'Clarté de la stratégie, optimisation des moyens dédiés et relèvement implicite des guidances de résultats (net underlying), tels sont selon nous les enseignements premiers et majeurs venant du Capital Market Day tenu mardi à New York', résume l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que la qualité des présentations 'permet de prendre la mesure d'un groupe cohérent dans ses structures et son organigramme de management et dont la fusion est porteuse d'un potentiel de croissance amélioré'.



