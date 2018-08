Ahold Delhaize : Invest Securities reste à 'achat'

08/08/2018 | 11:33

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours ajusté de 22,4 à 22,6 euros, après des résultats du deuxième trimestre 2018 marqués par des marges 'très solides et rémunératrices'.



'La fusion s'approche de la maturité. En dehors de la Belgique dont les résultats ont déçu et des Pays-Bas, vu la puissance déjà déployée par Ahold stand alone, c'est une franche réussite, en particulier aux Etats-Unis', estime l'analyste.



Le bureau d'études pense que le groupe de distribution 'peut sans doute aller plus loin dans la mutualisation des moyens (logistiques) aux Etats-Unis, ou continuer sur la voie qui a réussi à Kroger pour lancer de nouvelles opérations'.



