Ahold Delhaize : Invest Securities reste à 'achat'

07/11/2018 | 13:33

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours ajusté de 22,6 à 22,5 euros, jugeant que le groupe de distribution belgo-néerlandais est 'en passe de réussir sa fusion'.



'D'aucuns objecteront que la croissance des résultats depuis l'initiation du processus n'ira finalement guère plus loin que la productivité dégagée d'un point de vue synergique, mais ceci nous semble plus flatteur que les apparences', juge l'analyste.



Il explique que le groupe a subi dans l'intervalle 'un changement de paradigme, balloté entre un facteur déflationniste et la concurrence du online', et qu'à l'issue de cette opération, il a acquis un track record qui plaide en sa faveur.



