Ahold Delhaize : UBS passe à la vente

14/09/2018 | 10:48

UBS a dégradé un conseil déjà peu engageant sur l'action du distributeur néerlandais Ahold Delhaize : précédemment neutres, les analystes sont passés à la vente sur le dossier en visant un objectif de cours à 12 mois ramené à 18 euros, contre 20 euros auparavant.



Les analystes redoutent que le consensus sur la valeur ne soit menacé 'alors que les contrariétés s'accumulent', surtout aux Etats-Unis : en effet, le géant local Walmart se montre offensif, les supermarchés 'discount' prennent de la vitesse, et l'essor des ventes en ligne se poursuit. Bref, 'le taux actuel de retour sur capitaux investis (ROIC) de 13 à 14% pourrait être difficile à maintenir', estime UBS.



D'ailleurs, les ventes à données comparables d'Ahold USA se tassent depuis le début de l'année et sont jugées 'médiocres' par UBS. Et ce malgré les baisses de prix de 150 millions mises en place voilà un an.





