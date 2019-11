Ahold Delhaize : Invest Securities remonte sa cible

06/11/2019 | 10:25

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Ahold Delhaize et remonte son objectif de cours de 24 à 24,9 euros, jugeant qu'il 'reste sur la lancée d'une fusion réussie, pour maintenir une pente de croissance rentable enviable dans son secteur'.



Selon le bureau d'études, le distributeur alimentaire 'conserve l'atout d'être un acteur européen, d'abord présent sur un marché (Pays-Bas) qu'il domine autant par son efficacité que par sa force de frappe, avec un BM principal aux USA'.



'Alors que l'Europe boursière de la distribution s'enfonce dans une crise aux multiples facettes, Ahdel constitue une alternative singulière dont le handicap est de ne pas parvenir à enrichir son image sur un plan boursier...', conclut-il.



