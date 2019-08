Ahold Delhaize : Invest Securities reste à 'achat'

07/08/2019 | 10:05

Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' et sa cible de 24 euros sur Ahold Delhaize, notant qu'il 'a fait preuve de résilience sur la période très récente, mais reste accessible faute d'une image boursière en adéquation avec la qualité des fondamentaux'.



Le bureau d'études reconnait que le deuxième trimestre s'est montré chaotique avec les effets du mouvement social chez Stop & Shop aux Etats-Unis, 'effets largement préemptés grâce à une communication de crise efficace à l'image d'une société sainement gérée'.



'Hors ce contexte très particulier, les performances du groupe ont favorablement évolué, aux Etats-Unis comme en Europe, où la force d'attraction du business model déployé par le groupe reste unique tout autant que sa rentabilité', poursuit l'analyste.



