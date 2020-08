Ahold Delhaize : Invest Securities reste à 'achat'

05/08/2020 | 10:29

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours rehaussé de 25,7 à 26,5 euros, qualifiant le distributeur alimentaire de 'l'un des très bons élèves de la classe Covid-19' après la publication des résultats du premier semestre.



'Ahold Delhaize a réalisé une croissance impressionnante en CA, alimentée aux USA par des transferts massifs de consommation au profit du domicile dans un pays où la restauration hors foyer absorbait près de 60% de la consommation alimentaire', souligne-t-il.



Ajoutant que l'EBIT opérationnel des USA progresse très fortement à l'issue du semestre, le bureau d'études juge qu'à ce stade, 'les résultats annuels semblent très bien assurés même si le risque d'un retournement conjoncturel peut infléchir cette remarquable dynamique'.



