Ahold Delhaize : Oddo BHF 'reste foncièrement à l'achat'

07/11/2019 | 12:57

Oddo BHF reste 'foncièrement à l'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours ajusté de 25 à 26 euros, au lendemain des résultats du distributeur alimentaire, supérieurs de 3% au consensus sur le profit opérationnel.



'Dans un secteur compliqué (faible croissance, révolution digitale), nous sommes confiants sur les capacités du groupe à gérer ses marges compte tenu de ses positions de leader local et à dégager du free cash-flow', affirme l'analyste.



Oddo BHF estime que si le titre du groupe belgo-néerlandais a retrouvé ses niveaux (24 euros) d'avant l'avertissement de Stop & Shop, il reste attractif avec une décote de 6% en termes de PE (cours du BPA) 2020 face aux pairs.



