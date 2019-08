Ahold Delhaize N : La valeur du jour en Europe AHOLD DELHAIZE pénalisé par la grève chez Stop & Shop au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ahold Delhaize recule de 0,74% à 20 euros en Bourse dans le sillage de ses comptes du deuxième trimestre. Sur la période, le distributeur a dévoilé un résultat opérationnel sous-jacent en repli de 11,3% à 594 millions d’euros, légèrement inférieur au consensus de 596 millions d’euros. Pour sa part, le chiffre d’affaires a atteint 16,31 milliards d’euros, en hausse de 5%. Il ressort en ligne avec le consensus. Les résultats des trois derniers mois ont été impacté, comme attendu, par la grève chez Stop & Shop aux Etats-Unis." Ahold Delaize a connu un deuxième trimestre chaotique avec le timing calamiteux des effets du mouvement social d'importance que le groupe a dû gérer chez Stop & Shop aux USA, effets largement préemptés grâce, il est vrai, à une communication de crise efficace à l'image d'une société sainement géré ", a commenté Invest Securities.Concrètement, le chiffre d'affaires comparable aux Etats-Unis hors essence a augmenté de 0,2% au cours du trimestre, l'impact de la grève ayant été compensé par la bonne performance des autres marques, en particulier Food Lion. En excluant l'impact de la grève et de la période subséquente de reprise des ventes ainsi que le calendrier favorable de Pâques, les ventes comparables hors essence ont augmenté de 2,3 %.L'impact direct des 11 jours de grève chez Stop & Shop sur le chiffre d'affaires net est estimé à 224 millions de dollars par la société, avec un impact sur le résultat opérationnel sous-jacent d'environ 100 millions. De plus, la perte de ventes subséquente au cours de la période de recouvrement suivant la grève est estimée à 121 millions de dollars.En parallèle, sur les trois derniers mois, Aholde Delhaize a vu ses ventes augmentées de 3,8% en comparable aux Pays-Bas. Elles ont également progressé de 5,1% dans le Centre et Sud de l'Europe. Enfin, la Belgique affiche un léger repli de 0,2% sur la période.Dans ce contexte, le groupe a réitéré ses perspectives pour l'exercice en cours.Ainsi, la marge opérationnelle sous-jacente du groupe devrait être légèrement inférieure à celle de 2018. Par ailleurs, la croissance du bénéfice sous-jacent par action est attendue inférieure à 10% en raison de l'effet de la grève. Enfin, le groupe maintient son objectif de cash-flow libre de l'ordre de 1,8 milliard d'euro pour l'ensemble de l'exercice.