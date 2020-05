Ahold Delhaize N.V. : AlphaValue passe positif

AlphaValue adopte une position plus optimiste sur le distributeur du Benelux, après un bon premier trimestre. L'analyste en charge du dossier passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 23,60 à 27,80 EUR. Il a été séduit par l'amélioration des marges affichées en début d'année, qui dépasse largement la moyenne de ses comparables, tandis que la confirmation des prévisions 2020 et la poursuite de la politique de rémunération des actionnaires constituent deux éléments rassurants.

Ces améliorations par rapport au reste du secteur ont conduit AlphaValue à supprimer sa décote de 20% appliquée à la valorisation, ce qui entraîne mécaniquement un relèvement de l'objectif de cours, à l'origine de ce changement de recommandation. À l'heure actuelle, les principaux atouts du dossier sont sa forte présence sur plusieurs marchés clés, sa réputation historique de grands défenseurs de parts de marché et une bonne implantation dans le commerce en ligne. Le distributeur est en train de récolter les fruits de sa fusion, notamment au niveau des synergies. Les points de vigilance sont la situation en Belgique et en Grèce, et les difficultés de Peapod aux Etats-Unis.

Le groupe a par ailleurs annoncé ce matin avoir racheté 714 667 de ses propres actions la semaine dernière, à 22,49 EUR pièce en moyenne, pour une facture de 16,1 M€. Dans le cadre du programme de rachat d'actions doté d'1 Md€ annoncé en décembre dernier, le distributeur a déjà acquis environ 19,7 millions de ses propres titres, pour 422,9 M€, soit un cours moyen d'environ 21,47 EUR (vs. un cours de 23,25 EUR ce matin peu après l'ouverture).

Ahold Delhaize est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse.