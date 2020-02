Ahold Delhaize : ambitions pour l'alimentation et les déchets

24/02/2020 | 11:04

Le groupe néerlandais Ahold Delhaize a dévoilé lundi ses ambitions pour aider les clients à faire des choix alimentaires plus sains, à accroître la transparence des produits et à éliminer les déchets plastiques.



Le groupe de supermarchés a déclaré que ses marques locales avaient pour objectif d'augmenter encore les ventes de produits sains de ses propres marques à plus de la moitié du total des ventes d'aliments de ses marques, avec un objectif de 51% d'ici 2022.



Dans le même temps, la société travaille à zéro déchet plastique pour l'emballages de ses propres marques d'ici 2025, grâce à la réduction des emballages et au passage à des plastiques recyclables, réutilisables ou compostables, a déclaré le groupe.



Le groupe prévoit également de réduire le gaspillage alimentaire, en le réduisant de moitié d'ici 2030, conformément aux objectifs de l'ONU.



