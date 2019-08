Ahold Delhaize : bénéfices en retrait au 2e trimestre

07/08/2019 | 08:45

Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent de 0,35 euro au titre du deuxième trimestre 2019, en baisse de 8,2% à taux de changes constants, et une marge opérationnelle sous-jacente de 3,6%, contre 4,3% à la même époque en 2018.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais -disposant d'une forte présence aux Etats-Unis- a vu ses revenus augmenter de 5% à 16,3 milliards d'euros, et de 1,5% à taux de changes constants, des performances pénalisées par l'impact de grèves.



Confirmant les objectifs annuels présentés il y a trois mois, Ahold Delhaize a fixé à 0,30 euro par action son acompte sur dividende au titre du premier semestre 2019, représentant 40% du BPA sous-jacent de cette période.



