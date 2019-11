Ahold Delhaize : hausse de 5% du BPA sous-jacent trimestriel

06/11/2019 | 09:25

Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent de 0,44 euro au titre du troisième trimestre 2019, en hausse de 5,2% à taux de changes constants, et une marge opérationnelle sous-jacente de 4,3%, contre 4,4% à la même époque en 2018.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a vu ses revenus augmenter de 5,8% à 16,7 milliards d'euros, et de 2,9% à taux de changes constants, avec notamment une croissance des ventes comparables hors essence de 1,8% aux Etats-Unis, où il est fortement implanté.



Ahold Delhaize confirme ses objectifs annuels présentés il y a six mois, dont un BPA sous-jacent en croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' et une marge opérationnelle sous-jacente en léger retrait.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.