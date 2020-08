Ahold Delhaize : perspectives rehaussées pour 2020

05/08/2020 | 08:36

Ahold Delhaize remonte ses perspectives pour l'année 2020, anticipant désormais une croissance de son BPA sous-jacent 'dans le bas ou le milieu de la plage des 20%', ainsi qu'un free cash-flow d'au moins 1,7 milliard d'euros.



Sur son deuxième trimestre, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a engrangé un BPA sous-jacent à 0,65 euro, en hausse de 88%, et réalisé une marge opérationnelle sous-jacente de 5,3%, en amélioration de 1,7 point à taux de changes constants.



A 19,1 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 17,1% en données publiées et de 15,9% à taux de changes constants, avec des progressions en comparable et hors essence de 20,6% aux Etats-Unis et de 10,2% en Europe.



