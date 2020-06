Ahold Delhaize : rachat de 62 supermarchés aux Etats-Unis

03/06/2020 | 15:52

Ahold Delhaize annonce que Food Lion, sa deuxième marque aux Etats-Unis par le chiffre d'affaires, a conclu un accord avec Southeastern Grocers, pour lui racheter 62 supermarchés BI-LO et Harveys situés dans les deux Carolines et en Géorgie.



Cette transaction, qui comprend aussi un centre de distribution supplémentaire à Mauldin (Caroline du Sud), devrait être finalisée au cours du premier semestre 2021, sous réserve des conditions usuelles. Les termes financiers ne sont pas précisés.



