Ahold Delhaize : s'engage pour le gaspillage alimentaire

25/09/2019 | 13:54

Le groupe de distributions hollandais a annoncé qu'il allait prolonger son engagement pour réduire le gaspillage alimentaire, conformément à l'objectif mondial de réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici 2030.



Le groupe lance également des partenariats avec ses fournisseurs afin de réduire davantage ce gaspillage, un nouvel objectif qui renforce son engagement à réduire de 20% le gaspillage alimentaire d'ici à 2020.



Ahold Delhaize est l'un des fondateurs de l'initiative '10x20x30', qui regroupe 10 groupes mondiaux de produits alimentaires qui s'engageront chacun auprès de 20 de leurs principaux fournisseurs à réduire de moitié leurs taux de perte et de gaspillage alimentaires d'ici 2030.



L'initiative a été lancée aujourd'hui lors de la 'semaine du climat' à New York.



